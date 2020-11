No dia da votação, Boulos permanece em quarentena

O candidato Guilherme Boulos (PSOL), durante encontro com empreendedores e pequenos comerciantes na quinta-feira (26) - (Foto: Werther Santana/Estadão)

Em isolamento desde sexta-feira, quando recebeu resultado positivo de um teste para Covid-19, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, permanecerá em casa neste domingo, 29, dia da votação do segundo turno das eleições 2020. De acordo com o que informou sua assessoria, Boulos "está bem e segue sob observação médica".

O candidato, que mora no Jardim Catanduva, Campo Limpo, passará o dia com a mulher, Natalia Szermeta, coordenadora do Movimento do Trabalhadores Sem Teto (MTST). As filhas do casal, Sofia e Laura, de 10 e 9 anos, já estavam na casa dos pais de Natalia, no mesmo bairro, antes de Boulos receber o diagnóstico.

Tendo se destacado ao longo da campanha por sua presença nas redes sociais, Boulos não tem eventos virtuais, como lives, previstos em sua agenda para hoje. Aliados e dirigentes do PSOL devem acompanhar a votação e a apuração no comitê da campanha, no bairro de Santa Cecília.

Na manhã deste domingo, Boulos saiu na sacada, acenou para vizinhos e jornalistas que fazem plantão na porta da casa do candidato e mostrou um cartaz com a frase "vamos virar".

Ontem à noite, depois da divulgação das pesquisas Ibope e Datafolha que mostram vantagem do adversário, o prefeito Bruno Covas (PSDB), Boulos fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais na qual lembrou que no primeiro turno as projeções o colocavam em empate técnico com Marcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos), mas os votos apurados lhe deram vantagem de sete pontos porcentuais sobre França e dez sobre Russomanno.