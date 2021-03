No Dia da Mulher, Neno ressalta projeto que as favorecem e relembra o exemplo da mãe Delia

O deputado Neno Razuk ao lado da mãe Délia Razuk - (Foto: Arquivo/ Deputado)

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o deputado Neno Razuk destaca a força e a determinação das mulheres. E para ele, o exemplo de luta política das mulheres vem desde o nascimento. A figura materna, da ex-prefeita de Dourados, Délia Razuk. O parlamentar não poupa palavras e da ênfase na frase que “todo dia é dia da mulher”.

“Mulher é força, determinação e garra, todos os dias são delas, que enfrentam as adversidades da vida de maneira perspicaz sem perder a delicadeza da sua essência. Feliz dia para vocês que não desistem e com toda representatividade da data, continuam lutando pelos seus direitos na sociedade”, destaca Neno.

O deputado fala sobre autenticidade da mulher e como elas estão ganhando espaço, dia a dia. Ele ainda ressalta o projeto de lei de sua autoria que inclui o nome do cônjuge nas contas de água e luz, é uma das ideias que mais pensou no lado da mulher, que lida com toda rotina e ainda enfrenta empecilhos em situações como esta. “É uma das medidas que favorecem a mulher, foi pensado e criado para facilitar a comprovação de residência do cônjuge, e neste enfoque a mulher se destaca como beneficiada, podendo agora incluir seu nome nas faturas e assim ter legitimidade para representar o lar perante as concessionárias de água e luz”, dispara o parlamentar.

Com carinho, Neno lembra que a mãe sempre cuidou da família junto com os pai Roberto Razuk e por ter sido criado no ambiente político, entende ainda mais a importância das mulheres serem eleitas. “Minha mãe, foi Vereadora por dois mandatos, foi eleita Prefeita e assumiu a prefeitura de Dourados em uma época em que nossa cidade passava por muitas dificuldades. Ela teve muita coragem e determinação. Sempre assumiu com muito compromisso os cargos que foram confiados e quando decidiu, no ano passado, não concorrer à reeleição, fez por acreditar que a família precisa mais dela nesse momento, também é um ato de coragem essa decisão de não concorrer às eleições”, elogiou.