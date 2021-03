Nioaque é o primeiro do MS a enviar balanço ao Tribunal de Contas do Estado por segundo ano seguido

Prefeito Valdir Junior, o contador Harrison dos Reis Gonçalves e a equipe de contabilidade de Nioaque - (Foto: Prefeitura de Nioaque)

O município de Nioaque foi, pelo segundo ano seguido, o primeiro a enviar o Balanço Geral ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS). O envio do completo do balanço foi feito no dia 12 de março.

O prazo para que todos os municípios do Estado prestem contas apresentando o balanço vai até o fim de março. O Balanço Geral é onde se detalha toda movimentação contábil e financeira do município referente ao ano anterior.

Segundo o contador Harrison dos Reis Gonçalves, chefe de Contabilidade do Município, o mês de março é o mês mais difícil no setor, principalmente para cumprir com todas as exigências do TCE/MS.

‘’ O volume de trabalho na contabilidade é gigantesco até o mês de março de todo ano, principalmente por causa da elaboração do balanço geral, e neste ano, mais uma vez a equipe contábil realizou uma força tarefa para que o município cumprisse com a obrigação junto ao Tribunal o quanto antes, a fim de evitar possíveis problemas de última hora’’ relata.

O Prefeito Valdir Junior destaca que neste ano de 2020, foi necessário um detalhamento maior com contas públicas, haja vista a necessidade de maior transparência com os recursos e gastos oriundos da COVID-19

‘’ Sempre buscamos ter uma transparência adequada com as receitas e despesas do município, e neste ano mais ainda, haja vista que é obrigação do poder público, fornecer dados a população, para que ela possa saber onde esta sendo aplicados os recursos do município, e temos uma equipe contábil bem capacitada que nos permite ser mais ágeis e transparentes’’ finaliza.