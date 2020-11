Não votou neste ano? Saiba o que fazer para não pagar multar

Justificativa por não ter votado - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O eleitor que não conseguiu justificar o voto por causa do problema de instabilidade no aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terá os próximos 60 dias para fazer a justificativa, até lá ele não vai precisar pagar a multa de R$ 3,51. Será possível realizá-la pelo site do TSE ou pelo próprio aplicativo, que continuará disponível. Caso isso não seja feito o pagamento da multa será por turno.

Em Campo Grande 154 mil pessoas não compareceram para votar neste ano. Apesar do índice, o número de pessoas que não compareceram é de 25,14%, quase 6 pontos percentuais maior do que nas eleições municipais de 2016, quando prefeito e vereadores foram escolhidos.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, reconheceu que o aplicativo e-Título apresentou instabilidade momentânea, mas disse que isso era motivado pelo grande volume de usuários que tentavam baixar o aplicativo "simultaneamente" e de "última hora". Só ontem, disse Barroso, foram 3 milhões de acessos num único dia. "Todo mundo baixando no último dia tem esse problema", disse. "Peço que as pessoas se empenhem e insistam", afirmou Barroso, ressaltando que o aplicativo está funcionando.

O eleitor pode conferir se tem alguma multa a ser paga por não votar sem apresentar justificativa pelo site do TSE. Basta preencher o formulário com as informações corretas (nome completo, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai) e marcar a opção “Não sou um robô”.

Ao clicar em próximo, caso tenha algum débito com a Justiça Eleitoral, o cidadão pode emitir um boleto para pagar a multa. Para quitar a multa, basta emitir o boleto e pagá-lo. Ainda é necessário esperar o pagamento ser identificado pela Justiça Eleitoral e registrado na zona eleitoral onde está inscrito. Só então a regularização com relação à multa será confirmada.

Eleitores que faltam três eleições consecutivas sem justificar ou quitar a multa têm o título de eleitor cancelado. Entre outras punições, fica impedido de obter passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino ou ser nomeado em cargos públicos.