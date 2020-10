Em Costa Rica, compromisso assumido no Governo Presente está 57% concluída - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Costa Rica, a construção da ponte de concreto sobre o córrego Cascavel, foi um dos compromissos assumidos no projeto Governo Presente, e a obra, orçada em R$ 1,74 milhões, já está mais de 57% concluída.

Em Costa Rica, o governo estadual aplicou mais de R$ 136 milhões nas mais diversas áreas, incluindo R$ 24,8 milhões em 392 moradias, sendo que 192 já foram entregues e 200 do programa Minha Casa Minha Vida estão em execução no residencial Flor do Cerrado e tem previsão de entrega em dezembro deste ano.

Na área de infraestrutura, foram pavimentadas a Rua Américo Francisco dos Santos e adjacências, recapeadas ruas do bairro Novo Horizonte, construída a ponte de concreto sobre o córrego Sucuriú e está sendo pavimentada a rodovia MS-316, ligando a Paraíso das Águas.

A pavimentação da rodovia MS-223, entre Figueirão e Costa Rica, avança em duas frentes, cada uma delas com mais de 90% de execução.

Além dos investimentos públicos, Costa Rica vai ser beneficiada com a concessão dos 219 quilômetros da MS-306 à iniciativa privada, no valor de R$ 1,77 bilhão. O investimento vai garantir diversas melhorias na condição de tráfego, conforto aos motoristas e redução no número de acidentes da divisa com Mato Grosso até a BR-158, em Cassilândia.