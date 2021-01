Mourão recebe alta médica e retornará atividades na semana que vem

O vice-presidente Hamilton Mourão - (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Isolado desde o seu diagnosticado positivo para a covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu nesta sexta-feira, 8, alta médica e retornará ao expediente normal a partir da semana que vem. A informação foi divulgada em nota pela assessoria da Vice-Presidência.

"O Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, diagnosticado com Covid-19, recebeu alta médica nesta data, retornando às atividades normais na próxima segunda-feira, 11", informou a nota.

Mourão estava em isolamento no Palácio do Jaburu desde o dia 27 de dezembro quando testou positivo para o vírus.

Na terça-feira, 5, a assessoria já havia relatado que o vice-presidente estava bem, com "resultados normais" em seus exames e seguindo com um programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta.

O tratamento de Mourão incluiu ainda os medicamentos hidroxicloroquina, Annita, azitromicina e remédios para dor e febre, de acordo com informações da assessoria.

O diagnóstico positivo do vice-presidente para o vírus no fim do ano se somou à lista de demais autoridades do primeiro escalão do governo que também foram infectadas.

Além do presidente Jair Bolsonaro, que contraiu a doença em julho, 14 ministros também tiveram a covid-19.