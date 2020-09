Moro, sobre manifestações: 'brava gente brasileira que luta por dias melhores'

ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro - (Foto: Arquivo/José Cruz/Agência Brasil)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro usou seu perfil em redes sociais para apoiar manifestações contra o governo Bolsonaro. Na tarde desta segunda-feira, 7, postou no Twitter: "Parabenizo toda essa brava gente brasileira que não desiste de lutar por dias melhores".

Ontem à noite, o ex-juiz federal colocou no perfil um trecho de vídeo de uma carreata "em favor da continuidade da Lava Jato e contra a corrupção". Também no domingo, 6, foi divulgado um depoimento gravado em vídeo por ele para o movimento Vem Pra Rua, no qual afirmou que a operação "infelizmente está sofrendo alguns reveses neste momento".