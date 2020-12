Moção de Zé Teixeira reconhece trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa

O deputado Zé Teixeira (DEM) - (Foto: Divulgação)

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), apresentou Moção de Congratulação reconhecendo o trabalho dos servidores da Casa de Leis, em especial àqueles que prestam serviços no setor da Comunicação Institucional, pela dedicação, empenho, expertise e criatividade no trabalho, que levou o Legislativo Sul-mato-grossense a participar, pela primeira vez, do Concurso para a Concessão do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública - Edição/2020.

“A história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está sendo construída conjuntamente por seus parlamentares e seus servidores. E, como 1º Secretário, fico feliz em ter contribuído com a Mesa Diretora e ver que em todos os setores houve a modernização, destacamos em especial o setor da Comunicação Institucional, por ter buscado inovar com a produção de materiais educativos e gratuitos de utilidade pública, de grande relevância para a nossa sociedade, por levar ao público em geral as informações com muita responsabilidade, e seguindo além, permitindo ao cidadão a acessibilidade e a transparência do que é realizado na Casa” afirmou Zé Teixeira.

Na Moção o deputado destaca alguns trabalhos lançados pelo setor da comunicação, como o e-book com história infantil “Capivarinhas não são sozinhas – uma história de amizade” – durante a Campanha Maio Laranja – este inscrito no XV Concurso para a Concessão do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública - Edição/2020; o ebook “Uma festa para a vida – animais do pantanal e os direitos dos idosos”, direcionado também ao público infantil, visando estimular a reflexão da violência contra idosos – durante o “Junho Prata”; inúmeros trabalhos veiculados no combate ao coronavírus, por meio de informativos destacando as ações da ALEMS contra a Covid-19, entrevistas temáticas ao vivo (lives), dentre tantos outros utilizando principalmente as mídias sociais de grande alcance, afora o montante do que é produzido por jornalistas e técnicos da área e divulgado pelo site institucional, pela TV e Rádio da ALEMS.

“Todo o trabalho é realizado em conjunto, digno de reconhecimento e aplausos, e conta com a contribuição dos diversos profissionais da Gerência de Mídias Sociais da Casa de Leis, com o apoio e a participação de psicólogas, psicopedagoga, somando em realizações notórias e de respeito”, afirma o parlamentar.

O Concurso para a Concessão do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública, em 2020, está em sua 15ª Edição, é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), em parceria com a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), nas modalidades Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.