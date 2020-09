Ministro da Infraestrutura rejeita ideia de alçar voos mais altos na política

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas - (Foto: Agência Brasil)

Popular dentro do governo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, rejeitou a ideia de alçar voos mais altos na política, como a disputa por algum governo estadual ou a própria cadeira de presidente da República.

"Não, de jeito nenhum. Quem eu era antes do presidente Bolsonaro? Ninguém. Ele apostou em mim, me deu condição de trabalhar, me proporcionou um time técnico", disse em entrevista concedida a Rádio Jovem Pan.

Segundo Freitas, concorrer por um cargo público não está nos planos, nem no "futuro".

"Eu gosto é de trabalhar com técnicos, a gente está completamente focado nos nossos projetos", afirmou o ministro.