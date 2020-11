Ministro da Economia Paulo Guedes não viaja ao Rio para votar

Paulo Guedes, ministro da Economia - ( Foto: Estadão )

O ministro da Economia, Paulo Guedes, permaneceu em Brasília e não compareceu à sua zona eleitoral, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, neste domingo de votação do primeiro turno das eleições municipais. A informação foi divulgada pela sua assessoria de imprensa.

Na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que a zona eleitoral de Guedes é a Escola Municipal José Linhares, em Ipanema, no bairro vizinho ao da sua residência, no Leblon.

Nascido em 1949, o ministro carioca tem 71 anos e, por lei, não é obrigado a votar. Antes da pandemia de Covid-19, Guedes costumava despachar em seu gabinete no Rio, onde permanecia durante o fim de semana. Mas não tem sido visto na cidade nos últimos meses.

Desde o fim da semana passada, o ministro tem sido questionado sobre um possível pagamento adicional do auxílio emergencial a moradores do Amapá, que estão em esquema de rodízio de fornecimento de energia, afetados por um apagão de eletricidade. Ontem, Guedes se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. O tema do encontro não foi divulgado.