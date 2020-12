Ministério inaugura usinas e galpões de reciclagem no interior de SP

O Ministério do Meio Ambiente entregou, nesta segunda-feira (14), duas usinas de triagem e reciclagem no município de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. A inauguração teve a participação do ministro Ricardo Salles.

As unidades foram implantadas com cerca de R$ 4 milhões em recursos liberados pelo governo federal para aquisição de equipamentos e máquinas. Uma das usinas fará a triagem e reciclagem de resíduos recicláveis secos e outra será especializada em de beneficiamento e reciclagem de resíduos da construção civil.

O objetivo, a partir de agora, é dar destinação adequada às mais de 11,2 mil toneladas de resíduos geradas anualmente pelo município, que possui uma população de 44 mil habitantes.

A iniciativa faz parte do programa Lixão Zero, que está inserido na Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana do ministério. Um galpão de triagem e reciclagem também foi entregue, nos últimos dias, no município de Colômbia (SP).

Na semana passada, Salles inaugurou uma Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) e participou do encerramento de lixão de Francisco Dumont (MG). De acordo com a pasta, o lixão é um dos 15 encerrados no norte do estado. Ao todo, segundo o ministério, o projeto vai alcançar mais de 60 municípios mineiros até 2021, abrangendo uma população de 1,2 milhão de pessoas na região norte de Minas Gerais.