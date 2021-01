Milton Leite é eleito presidente da Câmara de São Paulo por 49 votos a 6

Por 49 a 6 votos, o vereador Milton Leite (DEM) foi eleito o presidente da Câmara Municipal de São Paulo para o ano de 2021, derrotando a vereadora Erika Hilton (PSOL). Preferência da maioria dos partidos com representação na Casa, Leite já exerceu a presidência do Legislativo paulistano em 2017, 2018 e concluiu a legislatura de 2020, depois que o então presidente Eduardo Tuma (PSDB) foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM).

Leite está na Câmara Municipal desde 1997 e já foi reeleito seis vezes desde então.

Em 2020, ele teve a campanha mais cara entre todos os candidatos em São Paulo. Com um gasto de R$ 2,5 milhões, foi o segundo mais votado da cidade, perdendo apenas para o petista Eduardo Suplicy.

Antes da votação, Leite recebeu o apoio público de DEM, PSDB, PSB, PT, Republicanos, PL, PTB, Podemos, SD, MDB, PSL, PSC, PP e PSD.

Já Erika, contou com o apoio dos seis vereadores do PSOL.

Em seguida, a vereadora Rute Costa (PSDB) foi eleita a 1ª vice-presidente da Câmara de São Paulo com 48 votos e 7 abstenções.

Atílio Francisco (Republicanos) foi eleito 2º vice-presidente por 49 votos, 2 abstenções e 4 ausências.

Juliana Cardoso (PT) foi eleita a 1ª secretária por 42 votos, 8 abstenções e 5 ausências.

Fernando Holiday (Patriota) foi eleito 2º secretário com 41 votos, 8 abstenções e 6 ausências.

Antes da eleição da Mesa Diretora da Câmara, houve a cerimônia de posse dos 55 vereadores da 18ª Legislatura (2021-2024), do prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB) e do vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB).