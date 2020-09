Mesários convocados para as eleições devem confirmar recebimento de e-mail

Se por algum motivo o convocado não puder participar, é necessário que faça pedido de dispensa de convocação, por e-mail, com os devidos documentos comprobatórios - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Período de eleições já começou, e automaticamente iniciou a convocação para o serviço de mesário. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul solicita aos cidadãos que foram convocados para o serviço que verifiquem seus e-mails pessoais e respondam à convocação de participação. A confirmação é necessária para o devido controle no processo eleitoral.

Quem se voluntariou e não recebeu o e-mail de convocação deve entrar em contato com o respectivo cartório eleitoral em que vota. O contato com os cartórios de MS podem ser obtidos aqui.

Se por algum motivo o convocado não puder participar, é necessário que faça pedido de dispensa de convocação, por e-mail, com os devidos documentos comprobatórios.

Apenas com máscara - O plano sanitário para o dia das eleições apresentado na tarde da última terça-feira, 8, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, prevê que o eleitor deve obrigatoriamente usar máscara sobre o nariz e a boca para ter acesso ao seu local de votação.

Além da exclusão da biometria - que prolongaria o tempo de votação em 70%, em média, e aumenta risco de contaminação por covid-19 - e da prorrogação da duração das eleições - que começará uma hora mais cedo, passando a ser das 7h às 17h -, o TSE divulgou uma série de procedimentos.

Os materiais necessários para garantir o cuprimento de medidas sanitárias foram doados por 30 empresas e entidades e receberão isenção do ICMS que incidiria sobre essas doações. Segundo Barroso, a desobrigação do imposto foi facilitada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo advogado-geral da União (AGU), José Levi Mello do Amaral Júnior, e pelo secretário de Estado da Fazenda, Bruno Negris.