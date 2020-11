Mesa Diretora prorroga medidas temporárias de funcionamento da ALEMS

Atendimento ao público e realização de eventos coletivos estão suspensos até 22 de dezembro - (Foto: Wagner Guimarães)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) prorrogou a suspensão de atendimento ao público e a realização de eventos coletivos nas dependências do Parlamento até o dia 22 de dezembro. A medida publicada no Diário Oficial do Legislativo, desta segunda-feira (30), faz parte das ações da Casa de Leis para prevenção ao contágio do coronavírus.

Com a edição do Ato 32/2020, também continua suspenso o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa (2019). Estão mantidas as sessões do Plenário, as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e o trabalho presencial dos servidores das secretarias e gerências da ALEMS, ressalvados aqueles que pertençam ao grupo de risco para a contaminação pela Covid-19.

Os trabalhos legislativos continuarão a ser transmitidos e divulgados nos canais oficiais de comunicação da ALEMS. O público pode acompanhar as atividades por meio do canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS, Instagram, Twitter e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). Para receber as atualizações das atividades do Parlamento, o cidadão também pode se cadastrar e receber as informações via Whatsapp ou se inscrever na Newsletter do Parlamento.

Para conferir todas ações do Legislativo na prevenção e combate à Covid-19, clique aqui.