Mesa Diretora institui plano de classificação de documentos da ALEMS

Documento também cria Comissão Especial de Controle e Baixa de Material Permanente da Casa de Leis - (Foto: Aline Kraemer)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) instituiu o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade dos Documentos de Arquivo do Legislativo. Também foi criada a Comissão Especial de Controle e Baixa de Material Permanente da Casa de Leis. As medidas foram publicadas nesta quinta-feira (19), por meio do Ato 30/2020.

O documento tem como base a necessidade de adoção de uma política de gestão documental que assegure a racionalização da guarda e recuperação dos conjuntos documentais essenciais à tomada de decisão, à comprovação dos direitos, à preservação dos documentos de interesse histórico e cultural e a correta destinação final.

A instituição do plano e a criação da comissão também levam em conta o dever do Poder Público de gerir a documentação de arquivos e a garantir o acesso às informações neles contidas. A medida considera ainda a definição de critérios de organização, gestão, guarda, descarte e acesso aos documentos de arquivo, conforme dispõe a Lei Estadual 1.294, de 21 de setembro de 1992. A norma trata da Política Estadual de Arquivos Públicos e Privados.

Caberá à Comissão Especial, composta por servidores do Legislativo, classificar, orientar e controlar a utilização, a guarda e o descarte dos documentos conforme a classificação dos ciclos vitais. O Plano de Classificação pode ser conferido na íntegra no Diário Oficial do Legislativo, a partir da página 15.