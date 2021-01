Mesa Diretora da ALEMS toma posse em sessão extraordinária - ( Foto: Divulgação )

Os deputados eleitos para comporem a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tomaram posse nesta sexta-feira (1). Os integrantes ocuparão os cargos durante a 3ª e 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Os parlamentares foram empossados em sessão extraordinária realizada na presidência da Casa de Leis e transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da ALEMS.

Compõem a Mesa Diretora os deputados Paulo Corrêa (PSDB), presidente; Eduardo Rocha (MDB), 1º vice-presidente; Neno Razuk (PTB), 2º vice-presidente; Antônio Vaz (Republicanos), 3º vice-presidente; Zé Teixeira (DEM), 1º secretário; Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário; e Pedro Kemp (PT), 3º secretário.

Deputado Paulo Corrêa foi reconduzido à presidência da ALEMS

Os integrantes foram reconduzidos aos respectivos cargos após eleição realizada no dia 10 de dezembro. O mandato da Mesa Diretora vigerá de 1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023. A Mesa Diretora da ALEMS é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa de Leis.

"Mais um mandato de muita responsabilidade, porque nós demonstramos o que nós poderíamos fazer nesses primeiros dois anos [1ª e 2ª Sessões Legislativas]. Agora nós temos que superar, pois a Mesa Diretora foi repetida em sua totalidade. Houve entendimento da Casa Leis que a gente continuasse tomando conta dos destinos dessa Casa e estamos tentando fazer o melhor possível", destacou o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa.

Para o deputado Professor Rinaldo (PSDB), a recondução da Mesa Diretora se deve ao trabalho realizado nos últimos dois anos. "Em quatro anos de mandato que estou aqui, é a primeira vez que vejo reeditar todos os membros da diretoria. Isso demostra um trabalho de transparência e credibilidade", afirmou o parlamentar.

O 1º vice-presidente da ALEMS, deputado Eduardo Rocha, enfatizou a continuidade dos trabalhos da Mesa Diretora e da Casa de Leis, mesmo durante a pandemia. "Mato Grosso do Sul está muito bem representados em todos os seus Poderes. A ALEMS não parou uma sessão sequer. MS está de pé enfrentado a pandemia graças a todos os Poderes", disse.

Harmonia entre os Poderes e instituições

Durante a cerimônia de posse, o presidente do Parlamento destacou o trabalho conjunto entre os Poderes e as intuições de Mato Grosso do Sul. Além dos representantes do Executivo e do Judiciário, participaram do evento integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar.

"Agradeço o apoio de todos os Poderes do Estado, temos profundo respeito por vocês. Quero contar com o apoio de vocês e podem contar com apoio e respeito da ALEMS. O que precisarem os deputados estarão dispostos a auxiliá-los", ressaltou Corrêa.

Integrantes dos Poderes do Estado e órgão públicos participaram do evento

A procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti, também destacou a harmonia entre os órgãos públicos. "Vivenciamos dois anos de respeito e cooperação. A sociedade só se desenvolve com respeito e cooperação e esse é um dos segredos dessa gestão que está sendo reconduzida na Assembleia Legislativa. Agradecer a todos vocês deputados pelo empenho dedicado ao nosso Estado", disse.

O defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Fabio Rogério Rombi, ressaltou a importância do Parlamento. "O Legislativo é o que mais se aproxima da população, pois os representantes são indicados diretamente pelo povo. Nesses dois anos, a Assembleia Legislativa enfrentou pautas difícil e debates de alto nível. Mas, acima das opiniões pessoais, sobressaiu o interesse público", frisou.

O comandante da Policia Militar do Estado, Coronel Marcos Paulo Gimenez, também participou da sessão extraordinária. "Fizemos questão de prestigiar o evento para trazer todo o apoio da Policia Militar e a gratidão pelo trabalho", afirmou.

O desembargador Carlos Eduardo Contar, que assumirá a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), compareceu ao evento e destacou o trabalho realizado pela Mesa Diretora. "É um prazer acompanhar essa gestão que se inicia e essa que se encerrou, trabalharemos como chefes de Poder em harmonia, certamente com muita parceria em prol dos anseios da população", pontuou.