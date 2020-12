MDB decide lançar candidato único para presidência do Senado

Plenário do Senado Federal - ( Foto: Estadão/Leonardo Silva )

O MDB decidiu lançar um candidato único à sucessão do Senado. De acordo com nota divulgada pela bancada após uma reunião em Brasília, a decisão do partido "reflete a postura de ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação da legenda no cenário nacional".

A legenda tem a maior bancada da Casa, com 13 integrantes. O partido ainda reforçou o compromisso de dialogar com todas as bancadas antes da eleição. Estão na disputa pela sucessão os senadores Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS). Com vários pré-candidatos, a nota da legenda destacou a palavra "unidade" com letras maiúsculas e negrito.