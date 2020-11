Matarazzo vota em SP, ao lado de Kassab: campanha foi 'exótica'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Andrea Matarazzo (PSD) - (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

O candidato à Prefeitura de São Paulo Andrea Matarazzo (PSD) votou na manhã deste domingo, 15, no colégio Dante Alighieri, na Alameda Jaú. Com 2% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada no sábado, Matarazzo não quis comentar sobre um eventual apoio no segundo turno. "Tudo tem o seu tempo, sua hora para acontecer. Tem que esperar a abertura das urnas", disse.

Acompanhado do presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e diversos postulantes à uma vaga na Câmara Municipal, como Dr. Bactéria, Matarazzo disse que essa campanha foi "exótica" em consequência da pandemia e dos protocolos de distanciamento. "Fazer campanha de máscara, quando seria necessário mostrar o rosto", disse. "A falta de debates prejudicou muito. Políticos de plantão e celebridades tiveram vantagem."

Sobre as próprias chances na eleição, Matarazzo declarou: "Vencer é um sonho, perder é do jogo". Na saída, o candidato parou em uma barraquinha para comer um pastel e tomar uma coca light.