Marcelo Miglioli critica barganha pelo voto e diz que eleitor está mais consciente

O candidato a prefeito pela Coligação Campo Grande em Boas Mãos (SD/PMN) Marcelo Miglioli criticou o comportamento de concorrente flagrado propondo a troca de votos por nomeações em cargos púbicos e disse que esse tipo de atitude receberá dura resposta nas urnas por parte do eleitor, que segundo ele "está mais consciente do que nunca".

As declarações foram feitas em entrevista concedida à imprensa no início desta semana, quando indagado sobre a sua opinião a respeito do fato de o atual prefeito ter sido flagrado ao lado da subsecretária municipal de Educação barganhando o voto com eleitores em troca de nomeação de novos agentes patrimoniais pela prefeitura para atender as creches públicas do município.

"Esse comportamento, além de lamentável em todos os sentidos, tanto moral quanto sob o aspecto da legalidade, vai receber dura resposta nas urnas por parte dos eleitores, que não mais toleram esse tipo de situação", disse Marcelo Miglioli, que por meio de sua assessoria jurídica formalizou representação na Justiça Eleitoral cobrando a punição dos envolvidos nas irregularidades, proibidas por lei.

Para Miglioli, os eleitores estão mais conscientes e exigentes, repudiando comportamentos que remetem à velha e ultrapassada forma de se fazer política, quando o poder econômico e político influenciavam na escolha da população. "Não há mais espaço para isso e aqueles que teimam em assim agir irão se dar mal quando as urnas forem abertas e os votos contabilizados e também ao serem responsabilizados pela Justiça Eleitoral", argumentou.

Passado - "Peço que os eleitores analisem o passado dos candidatos, os cargos que ocuparam e que ainda ocupam, e também como trabalharam ao longo de sua vida pública e profissional, isso fortalece o processo democrático na medida em que demonstra se de fato o candidato possui os três requisitos essenciais de qualquer gestor público, que são a serenidade, equilíbrio e responsabilidade", finalizou.