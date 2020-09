Marçal destina R$ 1,1 milhão em emendas para saúde de 10 cidades de MS

Recursos são para aquisição de materiais permanentes, compra de ambulância e para combate ao novo coronavírus - (Foto: Arquivo)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destinou emendas parlamentares para atender 10 municípios na saúde. O valor total das emendas é de R$ 1.130.000,00. Outras áreas como educação e assistência social também foram atendidas pelo parlamentar.

Grande parte das emendas vai atender cidades da região sul do Estado. "É uma região que chega a quase um milhão de habitantes. São recursos destinados à aquisição de materiais permanentes para equipar unidades de saúde, compra de ambulância e de investimento no combate ao novo coronavírus", explica Marçal Filho.

Os recursos já estão na conta dos municípios e foram beneficiados Caarapó (R$ 70 mil), Ribas do Rio Pardo (R$ 80 mil), Amambai (R$ 70 mil), Bandeirantes (R$ 50 mil), Douradina (R$ 70 mil), Itaporã (R$ 70 mil), Nova Andradina (R$ 180 mil), Rio Brilhante (R$ 100 mil), Vicentina (R$ 80 mil) e Dourados (R$ 360 mil).

Em Caarapó o recurso foi destinado para a compra de uma ambulância de modelo simples. Sabendo da necessidade de o município transportar pacientes para cidades de referência na área da saúde, Marçal articula junto ao Governo do Estado a aquisição de uma ambulância UTI móvel.

Em Ribas do Rio Pardo o recurso foi encaminhado para atender a Pestalozzi, que atua com pessoas com deficiência. Os R$ 80 mil foram destinados para aquisição de materiais e de equipamentos para manter a unidade. Já o município de Bandeirantes recebeu emenda para aquisição de veículo para atender a saúde.

Grande parte dos recursos foi encaminhada aos municípios para o combate do novo coronavírus, a exemplo de Amambai, Douradina, Itaporã, Rio Brilhante, Vicentina e Dourados. Contudo, Dourados ainda teve emenda destinada a aquisição de materiais para equipar postos de saúde.

Já a cidade de Nova Andradina foi beneficiada com recursos para aquisição de material de consumo interno, compra de medicamentos e para a aquisição de um veículo Van para o Hospital do Amor, unidade que atende pacientes com câncer.