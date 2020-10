Marçal apresenta projeto que institui semana de conscientização “MS Acessível”

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) apresentou na sessão desta quinta-feira (15) o Projeto de Lei 195 de 2020, o qual institui, no âmbito de Mato Grosso do Sul, o “MS Acessível”, semana estadual dedicada à Conscientização da Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida.

Conforme a proposta, a Semana Estadual da Acessibilidade compreende o período de 21 a 27 de Setembro, aproveitando que em todo o Brasil, celebra-se o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência em 21 de Setembro.

De acordo com o autor da proposta, “as dificuldades encontradas quando tratamos de políticas públicas visando o cuidado para com as pessoas com dificuldades ocasionadas por falta de acessibilidade são notórias e diuturnas, acontecendo em todo o tempo e momento em todo o globo terrestre, de forma clara e precisa, também em nosso Estado”.