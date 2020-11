Mara Caseiro solicita medidas emergenciais nas rodovias MS-295 e MS-156

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) - (Foto: Divulgação)

Recém empossada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou nesta terça-feira (24), ao Governo do Estado e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), medidas emergenciais para recuperação asfáltica das Rodovias MS-295 e MS-156, trecho que liga os municípios de Eldorado a Tacuru e entre os municípios de Tacuru e Amambai.

Ao transitar nos trechos da MS-295 e MS-156, responsáveis por interligar os municípios de Eldorado, Iguatemi, Tacuru e Amambai, a deputada estadual constatou a precariedade dessas vias que, segundo ela, apresentam muitos buracos e desníveis. "A situação nesses trechos piora ainda mais com as chuvas, pois com elas ocorrem desmoronamentos, deixando essas vias intransitáveis. Essa situação prejudica não apenas a qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses da região, mas também compromete os setores produtivos como a agricultura e a agropecuária, dificultando o almejado progresso econômico desses municípios que compõem a Rodovia Guairá-Porã".

Além disso, segundo a deputada, as estruturas rodoviárias desses trechos têm recebido melhorias paliativas insuficientes. "É necessário um revestimento mais robusto e de melhor qualidade, capaz de conferir segurança e fluidez no tráfego de veículos pelo local. É com esse objetivo que fiz essa solicitação ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente da Agesul, Luis Roberto", afirmou.