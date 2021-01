Lira e aliados participam de jantar com canto de Pastor Isidório para Jesus

Teve até cantoria para Jesus. Neste sábado, 30, deputados apoiadores da campanha de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara participaram de um jantar, em Brasília, com direito a canto de louvor do deputado Pastor Isidório (Avante-BA), conhecido por sempre carregar consigo uma Bíblia e soltar a voz pelos corredores do Congresso e ao fim das sessões legislativas.

No vídeo, os parlamentares cantam versos da música "Faz um Milagre em Mim", de Regis Danese, com o famoso refrão "Entra na minha casa, entra na minha vida". Luiz Miranda (DEM-DF), Coronel Chrisóstomos (PSL-RO), Fred Costa (Patriotas-MG), entre outros, fazem coro com o Pastor na festa. "Nessa pandemia, todos nós precisamos cantar para Jesus", disse Isidório ao Broadcast Político/Estadão.

A deputada Flávia Arruda (PL-DF) também aparece no vídeo. Lira prometeu a ela a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) neste ano. A instalação do colegiado, que compete ao presidente do Senado, deve ser uma das prioridades do candidato caso ele seja eleito.

No ano passado, a CMO foi pivô de disputa entre o grupo de Lira e o de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Enquanto o atual presidente da Câmara queria colocar na presidência Elmar Nascimento (DEM-BA), o líder do Centrão defendia Arruda. Com a briga, o colegiado não chegou a ser instalado. Agora, Nascimento rompeu com Maia e hoje apoia Lira.

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que foi preso ao ser flagrado colocando dinheiro nas meias, também estava presente no encontro.

Véspera

Neste domingo, 31, os candidatos à presidência tentam angariar os votos finais para a disputa. Lira participou de um churrasco oferecido pelo PL, no Lago Sul, região nobre de Brasília. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) publicou um vídeo do evento em suas redes sociais. "Temos que dar aquela força", diz ela na gravação. "As mulheres com Arthur Lira, que vai ser o novo presidente da Câmara", diz.

Circula entre os parlamentares uma tabela atribuída à campanha de Lira, que aponta que ele teria 217 votos, enquanto seu adversário, Baleia Rossi (MDB-SP), teria 125. No entanto, placar do Estadão mostra o líder do PP com 227 votos declarados ao seu favor, enquanto o presidente do MDB aparece com 132 votos.