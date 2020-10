Ler é Viver aborda literatura infantil com obras de Jane Duboc e jornalista da ALEMS

Após a exibição do programa com Jane Duboc e Osvaldo Júnior, o programa pode ser conferido na grade de programação da TV Assembleia no canal 9 da Claro Net TV - (Foto: Divulgação/ TV Assembleia)

Aprender a ler é um momento que marca o início de novas descobertas e possibilidades, e por isso é fundamental que a escola e família incentivem o hábito da leitura nas crianças desde os primeiros anos escolares. Na próxima edição do programa Ler é Viver, que estreia nesta segunda-feira (19) na TV ALEMS, a literatura infantil é destaque, com as participações da cantora e escritora Jane Duboc, autora dos livros Jeguelhinho, Bia e Buze, e Lian, o surfista da pororoca, e do jornalista Osvaldo Júnior, repórter da Agência de Notícias da Casa de Leis, que em julho lançou sua primeira publicação: Gigantes de Khor e a missão terra.

Eleita pela revista Rolling Stone Brasil como uma das 100 maiores vozes da Música Popular Brasileira (MPB), Jane Duboc é natural de Belém (PA) e já fez inúmeras parcerias musicais. Além das três obras infantis, é autora do livro de poemas Através de Paredes e do romance Tomara.

Em suas obras infantis Jeguelhinho, Bia e Buze; e Lian, o surfista da pororoca, Jane aborda temáticas como respeito aos mais velhos e sustentabilidade, provocando os pequenos a cuidarem da ‘mamãe natureza’. O último foi lançado em formado de audiolivro, sendo que os dois primeiros já foram inclusive adaptadas para o teatro.

Por conta da proximidade com a literatura infanto-juvenil, Jane lançou recentemente o projeto Ilustre Criança – Desenhando a canção com Jane Duboc em que interpreta musicalmente histórias infantis idealizadas por ela através dos espetáculos O Macaco Baterista e Ele Infante, apresentados por meio de lives no Instagram @ilustrecrianca_comjaneduboc, realizadas entre setembro e outubro. A proposta contou com o apoio do ilustrador Alexandre de Nadal e do músico Junior Lobbo.

Já o jornalista Osvaldo Júnior, mestre em Comunicação, explicou que o mergulho na literatura infantil se deu pelo incômodo que sentia em ver as crianças desperdiçando a infância, passando horas e horas grudadas em celulares. Esse sentimento despertou o imaginário de Osvaldo para sua primeira publicação: Gigantes de Khor e a missão terra, lançado pela Editora Viseu.

Por meio de uma divertida história de ficção, em seu primeiro livro Osvaldo narra a história de alienígenas de um planeta que está perdendo o seu brilho, movido pelas brincadeiras realizadas por crianças do planeta Terra. Diante disso, eles vêm até Campo Grande e Quito, no Equador, visando despertar nos pequenos a vontade de voltar a brincar. Nesse universo encantado, até homenagem ao escritor Mauricio de Sousa é feita, por meio do bairro Costa Verde, mais conhecido como ‘Vila da Turma da Mônica’.

Ler é Viver

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura e divulgar ações que dignificam a arte literária são os principais objetivos do programa Ler é Viver.

Após a exibição do programa com Jane Duboc e Osvaldo Júnior, o programa pode ser conferido na grade de programação da TV Assembleia no canal 9 da Claro Net TV às sextas, às 18h15; domingos, às 12h, e segundas, às 18h. A TV Assembleia de Mato Grosso do Sul pode também ser assistida no YouTube ou no site oficial da Casa de Leis.