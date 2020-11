Justiça: País registra 2.259 ocorrências de crimes eleitorais

O Brasil registra até agora 2.259 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo, 15, do primeiro turno das eleições municipais. Deste total, 1.115 se referem à boca de urna e 409, à compra de votos. Os dados constam de boletim do Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgado às 19h.

Dentre os crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por fake news (39), transporte de eleitores (134) e dano à urna de votação (3), entre outros.

O boletim aponta ainda 41 crimes contra candidatos, dos quais 27 por ameaça, 7 por homicídios tentados e 7 casos de lesão corporal.

No total geral, incluindo crimes eleitores e demais tipos de crimes, foram registradas no País 2.850 ocorrências até a divulgação do boletim das 19h.