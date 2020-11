População do Amapá está com fornecimento de energia e água afetados - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

A possibilidade de adiar as eleições municipais no Amapá por causa do apagão que atingiu o Estado foi descartada ontem pela Justiça Eleitoral. No momento, autoridades afirmam que o pleito está mantido em todos os municípios, inclusive com baterias sobressalentes, cerca de 1,2 mil cedidas pelo TSE, para as urnas eletrônicas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.