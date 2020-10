Justiça acata decisão para demolição de Rádio em Três Lagoas

Lagoa Maior - (Foto: Divulgação/Arquivo Rádio Caçula)

Movida pelo Ministério Público de MS (MPMS), a justiça acatou a ação sob a Rádio e Televisão Caçula Ltda para a demolição do edificio, a rádio se situava a beira de um dos cartões postais no município de Três Lagoas, localizado a 307 Km de Campo Grande. De acordo com o MPMS, não houve autorização municipal (licença), por parte da Secretaria de Obras do Município de Três Lagoas.

A Caçula foi determinada a demolição da construção realizada, ainda foi instituído um prazo legal de 90 dias para a remoção de tudo aquilo que não integra o sistema irradiante, ou seja, que mantenham apenas: a antena com a estrutura de sustentação e a linha de transmissão para manutenção.

Segundo o Promotor de Justiça, o objetivo do Ministério Público do Estado nesta Ação Civil Pública, que está em andamento desde 2001, é tornar a Lagoa Maior, que é o cartão postal do Município, um local totalmente isento de construções irregulares ou ofensivas ao meio ambiente e à urbanização.

De acordo com o site da Receita Federal, a Rádio e Televisão Caçula está atuante desde 1987 quando começou suas atividades no município, compreendendo as transmissões a partir das estações de rádio para: público em geral (rádios abertas), emissoras afiliadas ou assinantes (rádios fechadas).

A reportagem tentou contato através dos telefones disponibilizados no site da Rádio Caçula, porém não obteve resposta.