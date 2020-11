Com 98,03% das seções apuradas, o candidato do PDT à prefeitura de Fortaleza, José Sarto, foi eleito, com 51,69% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do PROS, Capitão Wagner, com 48,31% dos votos.

Sarto, que é médico e está no sétimo mandato como deputado estadual, foi apoiado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes e consolida a hegemonia do PDT na capital do Ceará.