Jamilson Name apresenta projeto para coibir o trabalho infantil no MS

O deputado estadual Jamilson Name - (Foto: Assessoria)

O deputado estadual Jamilson Name (Sem partido) apresentou, nesta manhã (13), Projeto de Lei tornando obrigatória a divulgação da proibição de exploração de trabalho infantil, mediante a afixação de cartazes em locais públicos d grande circulação.

“A divulgação da proibição do trabalho infantil e de seus malefícios é matéria-prima para o seu combate. Com as campanhas nos lugares de grande circulação de pessoas, por meio da afixação de cartazes, têm-se a conscientização e as denúncias. Quando divulgamos que o trabalho infantil é proibido por Lei e que suas consequências são, por vezes, irreversíveis na vida da criança e do adolescente — como no caso de acidente de trabalho, com mutilação e perda membros — aquele que promove o trabalho infantil sente-se observado, vigiado. Além disso, quem presencia o trabalho infantil está sujeito a conscientizar-se e sente-se mais apto e fortalecido para denunciar”, frisou o deputado Jamilson Name.

“Quanto mais ampla for a divulgação, a ponto de ser alcançado um número maior de pessoas, melhor e maior será o efeito da missão de combater o trabalho infantil”, acrescentou o Parlamentar

Um setor que “emprega” crianças e adolescentes é o tráfico de drogas: eles exploram o trabalho infantil, devido ao fato dessas crianças não terem o mesmo rigor da lei penal no caso de sanções.

De acordo com a justificativa do deputado, o trabalho informal também é exercido por muitas crianças e adolescentes, muitas vezes colocando em risco sua saúde física e mental. O trabalho de crianças nas ruas é muito conhecido em todas as cidades brasileiras, seja vendendo coisas ou realizando pequenos serviços (flanelinhas, engraxates, etc.). A criança nesse caso está sujeita a todos os problemas e sofre todas as mazelas da informalidade, não tendo garantia de nenhum direito trabalhista.

As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) acontecem de forma remota e são transmitidas pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e pelas páginas da Casa de Leis no Youtube e no Facebook.