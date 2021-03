Jamilson homenageia técnica em enfermagem com o troféu "Celina Jallad"

Técnica de enfermagem Patrícia Damaceno foi homenageada pelo deputado Jamilson com o troféu "Celina Jallad", em alusão ao "Dia Internacional da Mulher" - (Foto: Arquivo pessoal)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, nesta terça-feira (9), em Sessão Solene virtual, a entrega do Troféu “Celina Jallad”, em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”. O deputado Jamilson (sem partido) indicou, para receber a homenagem, a técnica em enfermagem Patrícia Damaceno de Souza, que atua na saúde de Campo Grande na linha de frente contra o coronavírus.

O deputado Jamilson a escolheu pela importância destes profissionais no combate à pandemia de Covid-19. Para ele, o trabalho daqueles que atendem nas unidades de saúde de todo o país não é fácil e requer muito controle emocional, além de coragem.

“Os profissionais deixam seus familiares em casa e seguem para o trabalho, para cuidar de outras pessoas. E na linha de frente, a equipe de enfermagem, mesmo com todos os equipamentos de segurança de trabalho, corre o risco de contaminação”, pontuou o parlamentar.

“Devemos reconhecer o trabalho dos profissionais da saúde não somente em homenagens, o que é importante, mas com projetos que venham a contribuir na melhora das condições de trabalho deles”, acrescentou.

Patrícia Damasceno iniciou na profissão atuando no centro cirúrgico da Santa Casa de Campo Grande, em 2009. Ela se especializou em enfermagem do trabalho e foi contratada pelo Frigorífico JBS na unidade 2. Depois de um ano, Patrícia passou no concurso da prefeitura, assumindo o cargo na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jockey Club, onde ficou por três anos.

Em seguida, a técnica em enfermagem foi transferida para a Unidade de Saúde da Família (UBSF) do bairro Tarumã. Atualmente, Patrícia exerce sua função na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon.

“Atuo na assistência como técnica de enfermagem com medicações e no suporte de oxigênio”, explicou.

“Uma das coisas que me marcou muito durante essa pandemia foi a fragilidade das pessoas. É horrível presenciar uma pessoa não conseguir respirar sem o auxílio do oxigênio, vi muita gente pedir socorro a Deus nessa situação”, lembrou a técnica.

Patrícia Damaceno agradeceu a homenagem em reconhecimento ao seu trabalho e de todos os seus colegas. “É uma honra ser homenageada em meio aos dias de luta que estamos passando. Esta é uma forma de agradecimento e reconhecimento por nossos serviços prestados”, finalizou.

Sessão virtual

A Sessão Solene, que foi realizada de forma de virtual, foi conduzida pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). O evento, que integra a Campanha Assembleia Lilás, lançada nesta semana, homenageou as profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19.