Iniciativas do Governo de MS para o Mês da Mulher são destaque no Perspectiva

A edição alusiva ao 8 de março, data em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, contou com a participação da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja. A entrevista foi marcada pela apresentação do tema central das ações desse ano pelo Governo do Estado.

De acordo com Luciana Azambuja, o protagonismo da mulher sul-mato-grossense tem grande impacto por meio de duas vertentes que vão receber maior atenção da subsecretaria neste ano: o empoderamento e o empreendedorismo.

Segundo a gestora, somente por meio da conquista da independência social e financeira será possível que as mulheres se conscientizem sobre seu verdadeiro lugar na sociedade e, por consequência, quebrarem o ciclo da violência e do abuso.

O bate-papo também englobou as principais políticas públicas adotadas pela subsecretaria ao longo dos anos, os principais eixos temáticos de atuação, além das ferramentas, disponíveis na Capital e o interior, para combate à violência doméstica.

