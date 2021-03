Governo atende Zé Teixeira e elabora projeto para obras em trecho da MS-379

Deputado Zé Teixeira com o Governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Alessandro Loyola)

Desde 2015, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) intercede pelo término da pavimentação asfáltica da MS-379, denominada Rodovia Gumercindo Pimenta dos Reis, no trecho que liga o Distrito de Bocajá à BR-163, em Douradina.

De acordo com Zé Teixeira, o trecho serve de acesso a vários travessões, recebendo grande trânsito de veículos, inclusive do transporte da produção e ônibus escolar, e concentra uma grande população rural.

“Considerando a relevância, intercedi mais de uma vez junto ao Governo do Estado, para a realização de obras no trecho em questão, com objetivo de atender os moradores da região, em especial, produtores rurais que utilizam a rodovia para o escoamento de sua produção”, destaca o parlamentar.

Em resposta ao pedido do parlamentar, o Governo do estado informou, no Diário Oficial nº 10.404, o Extrato de Contrato para elaboração de projeto executivo de engenharia, no valor de R$ 150.269,86 (cento e cinquenta mil reais, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-379, trecho entr. BR-163 – início no trecho pavimentado, com extensão aproximada de 6,40 km, em Douradina.