Governo anuncia criação do programa Renda Cidadã; acompanhe ao vivo

O presidente Jair Bolsonaro faz declaração à imprensa neste momento no Palácio do Alvorada, acompanhado de ministros, líderes no Congresso e do senador Márcio Bittar (MDB-AC).

O presidente retornou ao trabalho nesta segunda-feira (28), após ser submetido, na sexta-feira (25) a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. Bolsonaro deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde de sábado (26).