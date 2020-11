Goiânia: Mesmo internado, Maguito aparece à frente, mas há empate técnico

Em Goiânia, as pesquisas indicam segundo turno e há um empate técnico, na margem de erro das pesquisas, entre os primeiros colocados. Mesmo internado desde o dia 27 por covid-19, Maguito Vilela (MDB) (foto) ainda aparece à frente, com 33% das intenções de votos válidos, enquanto Vanderlan Cardoso (PSD) surge com 29%, segundo pesquisa encomendada pela TV Anhanguera. A Delegada Adriana Accorsi (PT) aparece em terceiro, com 16%. O restante dos candidatos soma menos de 6% das intenções de votos válidos. O último boletim médico informou que Maguito aumentou a carga dos exercícios de fisioterapia para os músculos da respiração e demais membros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.