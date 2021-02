Gerson Claro solicita reforma de centro esportivo em Paranaíba

O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando ao governo do Estado a reforma geral, modernização e melhorias na acessibilidade do Centro Esportivo Augusto Corrêa da Costa Junior, em Paranaíba.

O expediente, apresentado durante a sessão desta terça-feira (23), foi encaminhado ao diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Ferreira Miranda.

“O objetivo da reforma é de fornecer lazer e saúde para a população da região, por meio da prática esportiva, além de descobrir e formar novos atletas locais”, justificou o deputado.

Gerson Claro ressalta que no local são realizados torneios estaduais, campeonatos municipais e jogos escolares, onde vários desportistas do Estado vêm participar. No último campeonato estadual de handebol escolar, Paranaíba recebeu 750 atletas de 20 cidades.

“O atendimento dessa solicitação vai representar melhorias no conforto e segurança dos usuários, ampliar a participação de pessoas com deficiências nas atividades desenvolvidas, além de incentivar todos a praticar esportes”, concluiu o parlamentar.