Gerson Claro solicita ao Detran sinalização em São Gabriel do Oeste

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) está solicitando ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) a sinalização de trânsito horizontal nas ruas e avenidas de São Gabriel do Oeste, além de um estudo técnico para o melhoramento do tráfego no município.

O expediente, apresentado durante a sessão desta terça-feira (9) da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e ao diretor-presidente do órgão, Rudel Espíndola Trindade Junior.

“Com o crescimento populacional da cidade nos últimos anos, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente. Por isso a importância da melhoria na sinalização e no fluxo”, justificou o parlamentar.

De acordo com ele, as intervenções podem não apenas contribuir para um trânsito mais organizado, mas evitar acidentes.

O pedido foi encaminhado ao gabinete do deputado Gerson Claro pelo vereador Vagner Trindade.