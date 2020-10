Gerson Claro pede equipamento agrícola para atender aldeias de Sidrolândia

Gerson quer maquinário para atender aldeias - (Foto: Carlos Godoy)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, está solicitando ao Poder Executivo a viabilização de recursos para aquisição de uma plantadeira de cinco linhas visando atender aos agricultores indígenas das aldeias Poho Siny e Terere, no município de Sidrolândia.

O expediente, apresentado durante a sessão virtual desta quinta-feira (1º), foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), André Nogueira Borges.

“Somente a plantadeira faz a distribuição correta da semente no terreno. Portanto, a ausência do maquinário vem dificultando o trabalho dos indígenas”, observou Gerson Claro.

Atualmente, as aldeias Poho Siny e Terere contam com mais de 230 famílias. Sem o equipamento mecanizado, há uma grande deficiência na produção de grãos, o que garante a renda dos indígenas, a segurança alimentar e sua estabilidade no campo.