Gerson Claro entrega equipamentos para a Santa Casa de Cassilândia

Gerson Claro entrega equipamentos - (Foto: Divulgação)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), visitou a Santa Casa de Cassilândia nesta sexta-feira (23) e fez a entrega de equipamentos hospitalares adquiridos com recursos de emenda parlamentar.

Foram R$ 60 mil destinados à instituição, que foram revertidos para a compra de monitor cardíaco, aspirador para secreção, balança, seladora automática, oxímetros, computadores e cardioversor.

Segundo o diretor administrativo da Santa Casa, Voleguimar Paimel de Queiroz, a unidade atende cerca de 23 mil consultas por ano.

Ele ressaltou que a instituição sobrevive 100% de recursos fixos, e que as despesas não param de aumentar. Dessa forma, seria impossível adquirir os equipamentos sem o apoio da emenda parlamentar.

“Esses aparelhos vão suprir necessidades grandes do hospital, e não conseguiríamos adquirir sem esse recurso destinado pelo deputado. Agradeço em nome do presidente João Torres, de toda a equipe, e da população de Cassilândia, que vai ser muito beneficiada”, disse.

Gerson Claro comemorou a conquista, que vai melhorar o atendimento para a comunidade local.

“É muito bom ver que o nosso mandato está colaborando nesse sentido, levando à Cassilândia equipamentos tão importantes para o tratamento e o diagnóstico de pacientes”, comentou.

A demanda do setor de saúde do município chegou até o gabinete do deputado por meio de solicitação do ex-vereador Rosemar Fivela.