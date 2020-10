Gerson Claro comemora anúncio de licitação para asfalto do Capão Seco a Anhanduí

Reinaldo reafirma compromisso com Gerson Claro e anuncia obras em Sidrolândia - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), ratificou seu compromisso com Sidrolândia e autorizou a licitação da segunda parte da obra de pavimentação da MS-258, no trecho entre o Capão Seco e o distrito de Anhanduí (Campo Grande).

Trata-se de uma conquista para o município que acontece após gestões do líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, e do ex-presidente da Agraer e da Funtrab, Enelvo Felini – candidato a prefeito de Sidrolândia nas eleições deste ano.

“Temos inúmeros compromissos ainda a serem realizados por Sidrolândia. Concluímos agora a pavimentação asfáltica da BR-060 até o Capão Seco e já autorizamos a licitação do Capão Seco ao Anhanduí. Porque aquela rodovia tem uma lógica, ela encurta caminhos, então quem hoje precisa acessar a BR-163 têm que vir a Campo Grande para depois ir lá. Fazendo essa ligação, vamos economizar distância, melhorar o fluxo”, detalhou o governador.

Essa é a segunda fase da obra. O Governo do Estado já concluiu a pavimentação de 27 quilômetros da MS-158, trecho entre a BR-060 na entrada de Sidrolândia e o distrito do Capão Seco.

CAPÃO BONITO

Além disso, Reinaldo Azambuja também garantiu que vai realizar a obra do Capão Bonito, outra intervenção em que Gerson e Enelvo fizeram gestões.

“Tem o compromisso que eu assumi com o deputado Gerson Claro e com o Enelvo dos 12 quilômetros do Capão Bonito, uma rodovia importante para Sidrolândia e região”, afirmou o governador.

O deputado propôs que o asfaltamento fosse incluído no plano de obras do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). Ela prevê a pavimentação do acesso ao Núcleo Urbano do Assentamento Capão Bonito I, a partir da MS-162, trecho da rodovia estadual que liga Sidrolândia a Maracaju.

O governador também afirmou que fará todo o acesso pavimentado aos assentamentos Geraldo Garcia e Santa Lúcia, entre outros. “É uma parceria sólida que o Governo do Estado tem com Sidrolândia”, finalizou.