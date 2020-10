Gerson Claro acompanha prefeito durante vistoria a obras em Aparecida do Taboado

Gerson e Robinho visitam obras de asfalto e drenagem - (Foto: DECOM)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), acompanhou nesta quinta-feira (22) o prefeito Robinho Samara (PP) durante vistoria em obras que estão em andamento no município.

Entre elas, a pavimentação e drenagem da avenida Porto Taboado, uma das estradas principais e mais antigas da cidade, com extensão de 1.800 metros. Conforme o prefeito, essa via de acesso esperava investimentos há mais de 40 anos, realizados agora com recursos de emenda parlamentar e contrapartida do Governo do Estado.

“Não posso deixar de agradecer ao deputado Gerson Claro, que esteve várias vezes na secretaria de Obras com a gente para destravar e poder finalizar essa intervenção tão esperada pela população”, disse Robinho.

O prefeito e o deputado também estiveram na avenida Boiadeira para acompanhar a execução dos trabalhos de pavimentação e drenagem. As duas estradas visitadas são consideradas os principais acessos ao contorno rodoviário.

Gerson e o prefeito estiveram ainda na escola estadual Frei Vital de Garibaldi, que passa por reforma completa após 58 anos de fundação.

Com previsão de finalizar as obras no ano que vem, a unidade terá piso tátil e sistema de incêndio. Muro, telhado, banheiros, cozinha, biblioteca e salão de eventos também serão restaurados, além de toda parte elétrica e hidráulica. A entrada de alunos e professores passará a ser separada.

“Muito importante ver que Aparecida do Taboado está concluindo obras importantes para a comunidade, intervenções estruturais que ajudam muito no desenvolvimento do município. Fico feliz em participar desse processo”, concluiu Gerson Claro.