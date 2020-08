Frente Parlamentar promove Semana Estadual de Doação de Sangue

Reunião remota da Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia, uma das promotoras do evento - (Foto: Assessoria Parlamentar Renato Câmara / Wagner Guimarães)

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue e sensibilizar os novos voluntários, para criar uma cultura solidária de doação - a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), através da Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia, abre nesta segunda-feira (17) a Semana Estadual de Doação de Sangue e Medula Óssea.

A campanha é desenvolvida em parceria com Hemosul, Secretaria Estadual Saúde, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-MS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Instituída pela Lei 5.391/2019, de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), a semana está incluída no calendário oficial de Mato Grosso do Sul e acontece, anualmente, na terceira semana do mês de agosto.

Deputado Renato Câmara, autor da lei sobre a Semana Estadual de Doação de Sangue

Segundo o autor da lei e coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia, durante toda a semana será desenvolvida uma campanha de divulgação voltada para a conscientização da sociedade sobre a importância de se doar sangue, através da veiculação de vídeos e peças publicitárias em veículos de comunicação e nas redes sociais. Neste período, também estão doações de sangue coletivas, organizadas por empresas, entidades e instituições apoiadoras da campanha.

“A Semana Estadual de Doação de Sangue é uma campanha importante para sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação. Estamos em um momento em que o distanciamento social é essencial. Porém, a solidariedade não pode ser deixada de lado. Precisamos manter os estoques de sangue, para que assim, todos que necessitarem tenham acesso a esse bem tão fundamental para salvar vidas”, enfatizou Renato Câmara.

De acordo com o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul, o período de junho a agosto é quando há queda acentuada nas doações devido ao período de inverno e de clima seco, em que se aumenta a incidência de doenças respiratórias.

Neste ano, a Semana Estadual de Doação de Sangue ganhou o reforço da UFGD que está organizando campanha de ação voluntária para levar professores, servidores e acadêmicos ao hemocentro. Os voluntários que queiram colaborar com a ação podem fazer a doação de sangue no Hemosul Dourados, que atualmente atende por meio de agendamento prévio de 10 pessoas por hora, pelo telefone (67) 3424-4192.

Considerando a pandemia da Covid-19, os dias e os horários de agendamento são segunda, quarta e sexta-feira, no período da manhã das 7h às 12h30 e terça e quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde das 7h às 17h, sendo nesses dias cinco pessoas por hora no período vespertino.

De acordo com o professor Bruno do Amaral, a preocupação do doador voltada para a problemática da pandemia da Covid-19 pode gerar a insegurança de se expor ao risco e se contaminar, o que promove queda nas doações e consequentemente, queda nos estoques. “Agora, mais do que nunca, precisamos nos conscientizar e através desse ato, salvar vidas”, finalizou o docente.

Em Campo Grande, o agendamento também é uma opção para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

Mês do Doador de Sangue

Presidente da ALEMS é autor da lei que institui o Mês do Doador de Sangue

Além da lei que estabelece a Semana Estadual de Doação de Sangue, os parlamentares da ALEMS também aprovaram o “Mês do Doador de Sangue e Medula Óssea”, comemorado anualmente em abril. A Lei 5.511 de 20 de maio de 2020, de iniciativa do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Conforme o documento, o mês é dedicado à campanha de incentivo e conscientização à prática de doação de sangue e medula óssea. A intenção é integrar poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo a realização de palestras, atividades educativas, de divulgação, entre outras ações.

A doação de sangue também foi tema de uma das edições do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS. A coordenadora-geral da Rede Hemosul do Estado, Marli Vavas, explicou como as doações podem ser realizadas com segurança mesmo durante a pandemia. Ouça a entrevista.

Veja a importância da doação de sangue e o que fazer caso queira ser um doador: