Frente de oposição monta chapa com Dirceu Deguti e Gilbertinho em Fátima do Sul

Dirceu Deguti (MDB) será candidato a prefeito e Gilbertinho (Podemos), será vice - (FOTO: ELIAS FERREIRA / LUPA NEWS)

Na noite de ontem (12) após uma convenção, foi formada uma frente de oposição paras as eleições municipais em Fátima do Sul, a 239 km de Campo Grande. Ficou definido que Dirceu Deguti (MDB) será candidato a prefeito e Gilbertinho (Podemos), será vice na chapa. As informações são do Fátima News.

A coligação será formada por MDB, Podemos, DEM e PP. O PT define se participa em convenção da sigla que será realizada amanhã (13).

Além de Dirceu Deguti e Gilbertinho, a convenção deste sábado também definiu o lançamento de 34 candidaturas para a Câmara Municipal.

As candidaturas ainda não foram registradas na Justiça Eleitoral.