Filha de Onevan é escolhida candidata a prefeita de Naviraí

Onevan ao lado da filha Rhaiza Matos - (Foto: Divulgação)

A dentista Rhaiza Matos, filha do deputado estadual Onevan de Matos, irá substituir o pai como candidata a prefeita de Naviraí. Onevan faleceu na sexta-feira (13), em São Paulo, onde estava internado. O vice permanece Marcio Araguaia, do PTB.

A decisão foi tomada neste sábado (14), durante encontro da coligação "Saúde e Desenvolvimento é nossa meta" (PTB/PT/PSDB/PDT).

Presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Sérgio de Paula, explicou que o nome de Rhaiza foi considerado o melhor para substituir o de Onevan.

“Todos estamos muito tristes com o que aconteceu. O PSDB de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a perda, mas o partido está de pé e houve o entendimento em Naviraí pela escolha da Rhaiza para defender o legado do pai”, afirmou Sérgio de Paula.

No encontro, em Naviraí, estavam presentes também o presidente da Assembleia Legislativa e vice-presidente do PSDB estadual, Paulo Corrêa, o deputado federal e secretário geral do PSDB Nacional, Beto Pereira e a presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso Sul, Mara Caseiro, além dos integrantes da coligação.

Neste domingo (15), quem for votar em Rhaiza deve digitar 45 - o mesmo número de Onevan. A foto e o nome dele vão aparecer porque os dados já foram inseridos nas urnas.