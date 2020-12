Felipe Orro solicita recursos para recapeamento de via que dá acesso ao Indubrasil, na Capital

O deputado estadual Felipe Orro - (Foto: Assessoria de Comunicação)

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (15) solicitando a viabilização de recursos a serem empenhados no recapeamento da avenida Solon Padilha, que dá acesso ao Núcleo Indubrasil, em Campo Grande. O requerimento foi endereçado ao Senador da República Nelson Trad Filho.

Segundo o parlamentar, a via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. “A avenida Solon Padilha é uma das principais entradas de Campo Grande, muito utilizada por motoristas vindos das regiões sudoeste e pantaneira do Estado. Ela encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, gerando riscos de acidente para quem circula no trecho entre o Indubrasil e a rotatória da Embrapa”, explica Felipe Orro.

Felipe Orro acrescenta que o pedido do recapeamento tem base em reivindicações de moradores da região e também de condutores que utilizam a via quando chegam à cidade. “É uma avenida que recebe fluxo intenso de veículos leves e pesados. A necessidade de recapeamento no trecho é urgente para oferecer melhores condições de trafegabilidade no local. Para tanto, acionei o Senador Nelson Trad Filho para que nos auxilie na liberação de recursos junto ao Governo Federal para que a execução desse serviço seja possível”, finaliza Felipe Orro.