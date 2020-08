Executivo envia projeto que adequa adicional de risco a servidores penitenciários

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Poder Executivo enviou nesta quinta-feira (6) o Projeto de Lei 148/2020 que pretende alterar a Lei 4.135/2011, no que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A proposta de lei visa, segundo justificativa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), suprir lacuna existente na legislação estadual no tocante à concessão de adicional de risco de vida ao pessoal contratado temporariamente, nos termos da referida lei, cujo exercício das funções ocorreram no Departamento do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul e nas Casas de Guarda.

Serão observadas para o pagamento da verba a alíquota (50%) e a base de cálculo (vencimento-base) de que trata o art. 2º da Lei Estadual nº 1.835, de 6 de abril de 1998, pela redação dada na Lei Estadual nº 2.129, de 2 de agosto de 2000 que, segundo Azambuja, garantirá "o tratamento adequado àqueles que desempenham seu mister expostos a risco de vida", pois a atual redação nada diz acerca da referida gratificação para as atividades consideradas como risco de vida, "sendo necessária a adequação para a efetiva prestação do serviço público".

Na justificativa de proposta ainda foi pedida a tramitação em regime de urgência, que deverá ser analisada pelos deputados. O projeto segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).