Executivo envia pedido de alteração do plano de aplicação de recursos do Fundersul

O Poder Executivo enviou à apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) mensagem que pretende alterar o plano de aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), para o exercício de 2020. A proposta então foi transformada no Projeto de Decreto Legislativo 60/2020, da Mesa Diretora e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A atual proposta estima a projeção de R$ 893.109.040,00 em recursos, sendo R$ 169.525.200,00 em transferências aos municípios e outros R$ 723.583.840,00 em recursos à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para obras e serviços como pavimentação asfáltica, implantação de rodovias, drenagem urbana, conservação e reforma de pontes, apoio técnico, aquisição de equipamentos, entre outros que você pode conferir detalhadamente no anexo do projeto clicando aqui.

Segundo justificativa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a proposta de alteração no plano foi resultado de aprovação de todos os conselheiros “devido ao repasse financeiro da concessão da MS 306”. O projeto anterior, apresentado em dezembro de 2019, estimava número menor de recursos - reveja aqui. Saiba mais sobre o Fundersul clicando aqui.