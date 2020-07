Ex-deputado do PT José Mentor morre vítima de covid-19

Nas redes sociais, o PT de São Paulo lamentou a morte do correligionário - (Foto: Arquivo/ O Liberal)

O ex-deputado federal José Mentor (PT-SP), de 71 anos, morreu nesta madrugada vítima de covid-19. Ele estava internado na UTI de um hospital da Capital e não resistiu às complicações causadas pela doença. Nas redes sociais, o PT de São Paulo lamentou a morte do correligionário: "Manifestamos profundo pesar elo falecimento do nosso querido companheiro José Mentor por conta do Covid-19". O seu irmão Antonio Mentor, ex-deputado estadual, postou neste sábado em suas redes sociais: "Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o COVID-19, o meu irmão José Mentor nos deixou. Agradecemos a todos que prestaram a sua solidariedade a ele e a nossa família neste momento difícil."

Correligionários e amigos do ex-deputado também lamentaram a sua morte. O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto disse que recebeu com imensa tristeza a notícia do falecimento de José Mentor. "Exemplo na luta em defesa dos direitos do trabalhador, Mentor ajudou a construir a história do nosso partido e de nosso país. Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos", escreveu em sua conta no Twitter. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) destacou: "Meus sentimentos à família do ex-deputado federal José Mentor, vítima do covid-19. Parlamentar destacado na luta pelos direitos dos trabalhadores. Uma pena."

O senador Paulo Paim (PT-RS) também lamentou a morte de José Mentor e destacou sua "incansável defesa das causas sociais e dos direitos humanos". O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), postou em suas redes sociais: "Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o COVID-19, o meu irmão José Mentor nos deixou. Agradecemos a todos que prestaram a sua solidariedade a ele e a nossa família neste momento difícil." A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse que "somente irmanados em solidariedade, conseguiremos superar este momento triste no qual o Brasil está imerso no luto por todos que perdemos. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) destacou a luta de Mentor "pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras".