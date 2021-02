Evander representa Alems durante entrega de veículos para Defensoria Pública de MS

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) representou a Assembleia Legislativa na cerimônia de entrega de dois veículos do tipo van à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Com recursos de emenda parlamentar, os veículos fazem parte do “Programa Van dos Direitos”, da Secretaria Nacional de Proteção Global, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O evento foi realizado na sede da Defensoria em Campo Grande na tarde desta quarta-feira, 18, e tratou-se da entrega de dois veículos adaptados, com ar-condicionado, computador, impressora, mesa para conciliação e gerador. Conforme informações da Defensoria, as vans irão substituir um ônibus, ano 2004, utilizado no atendimento ao público em mutirões por todo o Estado.

Durante a cerimônia, o defensor público-geral de MS, Fábio Rogério Rombi da Silva, agradeceu a parceria com o Governo Federal e salientou a importância dos novos veículos junto às localidades de difícil acesso. Já a secretária nacional de proteção global, Mariana Neri, ressaltou o trabalho dos defensores públicos: “Eles dão o seu melhor para valorizar o serviço e não medem esforços para chegar ao mais longínquo povoado que se possa imaginar”, apontou Neri.

O deputado Evander Vendramini destacou que os novos veículos estão equipados com rampa especial para acesso de cadeirantes e com os mais modernos dispositivos para a realização dos trabalhos. “As vans vão propiciar um ambiente mais confortável e digno, tanto para os servidores como também para a população que busca assistência jurídica gratuita e integral”, informou o parlamentar.

O evento contou ainda com a presença do senador Nelson Trad Filho, do prefeito Marcos Trad, vereadores e autoridades de Mato Grosso do Sul.