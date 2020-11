Evander apresenta moção de congratulação a Luan Santana pela live "O Pantanal Chama"

Deputado estadual Evander Vendramini - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou hoje, 24, durante sessão legislativa da Assembleia Legislativa, uma Moção de Congratulação ao artista sul-mato-grossense Luan Santana pela live “O Pantanal Chama”, realizada no domingo, 22, em parceria com o canal National Geographic, na Serra do Amolar, em Corumbá. A apresentação objetivou arrecadar fundos para prevenção e combate às queimadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul e mostrar as belezas da região.

Durante a live, Luan Santana apresentou alguns dados sobre o Pantanal. “Saber que cerca de quatro milhões de hectares, o equivalente a vinte e nove cidades de São Paulo, foram consumidos pelo fogo me deixa com o coração apertado. Desde que 2020 começou, essa região vem sofrendo muito. Por conta da estiagem, o Rio Paraguai atingiu o menor nível de sua história. É uma seca muito severa e ações devem ser feitas com urgência”, declarou o cantor campo-grandense.

“Que energia, que responsabilidade que sinto hoje nas minhas mãos, não só por ser filho do Pantanal, mas por amar esse lugar do fundo do meu coração. É o palco mais lindo em que eu já cantei na minha vida, nada se compara à obra de Deus”, definiu Luan sobre o bioma pantaneiro.

Para Evander, a ação mereceu destaque por chamar a atenção para a causa das queimadas e incêndios, arrecadar fundos e equipamentos de proteção individual (EPIs) aos brigadistas locais e, principalmente, “divulgar as belezas naturais que nós temos no nosso Pantanal, não só em Corumbá, como também nas demais cidades que fazem parte desse bioma, como Aquidauana, Miranda, Coxim, Ladário, e sua natureza exuberante. Assisti a Live desse incrível artista, demonstrando em rede nacional o amor incondicional que ele tem pelo nosso Pantanal e fiquei muito emocionado com o que vi e ouvi”, ressaltou o parlamentar.

“As informações que chegaram a mim é que foi um sucesso de arrecadação de EPIs para os brigadistas, e as doações realizadas via QR Code por empresários, artistas e a sociedade em geral serão destinadas ao SOS Pantanal, um instituto sem fins lucrativos que trabalha em defesa do Pantanal e na divulgação da natureza e cultura pantaneira. O Luan mostrou compromisso com a sociedade brasileira e, em especial com os sul-mato-grossenses, ao criar esse movimento para ajudar a manter vivo o nosso bioma, não somente para esta geração como também para as futuras”, refeltiu Evander.

O presidente da Assembleia, deputado Paulo Correa (PSDB), entendendo a importância da ação, sugeriu que a moção seja de autoria da Casa e, dessa forma ser assinada por todos os parlamentares. “O Luan Santana é um artista de muito sucesso do nosso Estado e chamou para si esse processo que, além efetivamente da arrecadação, mostrou o visual do nosso querido Pantanal, que sofreu muito este ano em função das queimadas”, afirmou Correa durante a sessão ordinária.

O deputado progressista prontamente acatou a sugestão: “Transformar a minha proposição em moção da Casa reforça a gratidão e reconhecimento a esse artista que, como filho da terra, levantou essa bandeira em favor do Pantanal”, finalizou Evander.