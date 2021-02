EUA: Biden emite declaração de desastre para permitir envio de verba ao Texas

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - (Foto: Estadão )

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na sexta-feira que está em andamento um "grande desastre" no Estado do Texas, informa a Casa Branca em comunicado neste sábado. A medida facilita a liberação de verba federal para apoiar os esforços de recuperação, após fortes nevascas em parte do Estado.

A nota do governo americano diz que a verba poderá ser usada para moradias temporárias ou reparos em residências, bem como para empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedade não seguradas, entre outros programas para ajudar indivíduos e empresas a se recuperar dos efeitos do clima extremo nos últimos dias. Governos estaduais e locais e algumas entidades sem fins lucrativos também poderão usar a verba para medidas de proteção emergencial e redução de riscos no Estado, diz o texto.